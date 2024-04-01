В Швейцарии отец школьника приехал на занятие на БМП с пулиметом: зачем он это сделал

Боевая машина пехоты Piranha заехала на территорию школы в городе Цуг.

Фото: zugerzeitung.ch

В швейцарском городе Цуг во двор одной из школ заехала колесная боевая машина пехоты Piranha, передает Zuger Zeitung.

За рулем машины был полковник швейцарской армии в отставке, отец одного из школьников Даниэль Грубер.

В швейцарской армии сообщили, что командование действительно предоставило военную технику Груберу. Директор школы Доминик Ленер объяснил, что Грубер хотел рассказать 12-летним детям о своей работе в армии, а для наглядности решил показать им военную машину. Он добавил: «Такие действия оживляют нашу школу».

При этом местные СМИ пишут, что детей не только пускали внутрь орудийной башни, но и держали в руках пулемет.

Фото: 20min.ch

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