Синоптики попереджають про сильний вітер 2 квітня

Очікуються пориви вітру до 20 м/с, а на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

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В Україні у вівторок, 2 квітня, очікуються пориви вітру до 20 м/с, а на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

2 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - повідомили синоптики.

Раніше ми писали, що Український гідрометеорологічний центр повідомив про те, що пил з Сахари прийшов до України.

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