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У Києві затримали працівника ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку

14:48, 1 квітня 2024
За 300 доларів підозрюваний обіцяв поставити чоловіка на військовий облік та надати йому відстрочку.
У Києві затримали працівника ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку
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В Києві затримали працівника одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час отримання хабаря. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Зазначається, що за неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів підозрюваний обіцяв поставити на військовий облік та надати відстрочку від призову мешканцю Дніпра, який планував переїхати до столиці та влаштуватись на підприємство.

Встановлено, що до працівника ТЦК СП звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік. Сам чоловік мешкав у Дніпрі й мав приїхати до столиці, а щоб офіційно працевлаштуватися йому треба перебувати на військовому обліку.

Працівник ТЦК запевнив співрозмовника про те, що його робітника відразу мобілізують на військову службу, проте запропонував надати йому 300 доларів США, аби він вплинув на своє керівництво, щоб надати дніпрянину відстрочку. У ході слідчих дій правоохоронці задокументували злочинну пропозицію службовця та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

«Оперативне командування «Північ» всебічно буде сприяти проведенню розслідування, з метою очищення структури територіальних центрів від корупціонерів», — додали у відомстві.

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