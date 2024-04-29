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На Прикарпатье женщина хотела продать в интернете велосипед, а взамен потеряла 75 000 гривен

07:54, 29 апреля 2024
Прикарпатка повелась на фишинговую ссылку мошенников.
На Прикарпатье женщина хотела продать в интернете велосипед, а взамен потеряла 75 000 гривен
Источник фото: minfin
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У прикарпатки, которая собиралась продать свой велосипед через интернет, мошенники выманили 75 000 гривен. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Женщина из Коломыйщины опубликовала объявление на сайте о продаже велосипеда, после чего получила предложение от потенциального покупателя через мобильное приложение. Впоследствии, незнакомец убедил ее оформить услуги доставки, прислав фишинговую ссылку.

Потерпевшая ввела данные своей банковской карты, что позволило мошенникам получить доступ к ее интернет-банкингу. Вскоре с ее счета исчезла крупная сумма денег.

Полиция подчеркивает необходимость быть осторожными при расчетах через интернет:

  • убедитесь, что средства действительно поступили на ваш счет перед отправкой товара;
  • не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных лиц;
  • избегайте передачи личных данных, если вы не убедились в безопасности действия;
  • пользуйтесь услугой наложенного платежа для большей безопасности сделки.

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