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На Прикарпатті жінка хотіла продати в інтернеті велосипед, а натомість втратила 75 000 гривень

07:54, 29 квітня 2024
Прикарпатка повелася на фішингове посилання шахраїв.
На Прикарпатті жінка хотіла продати в інтернеті велосипед, а натомість втратила 75 000 гривень
Джерело фото: minfin
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У прикарпатки, яка збиралася продати свій велосипед через інтернет, шахраї виманили 75 000 гривень. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Жінка з Коломийщини опублікувала оголошення на сайті про продаж велосипеда, після чого отримала пропозицію від потенційного покупця через мобільний додаток. Згодом, незнайомець переконав її оформити послуги доставки, надіславши фішингове посилання.

Потерпіла ввела дані своєї банківської картки, що дозволило шахраям отримати доступ до її інтернет-банкінгу. Незабаром з її рахунку зникла велика сума грошей.

Поліція наголошує на необхідності бути обережними при розрахунках через інтернет:

  • переконуйтеся, що кошти дійсно надійшли на ваш рахунок перед відправленням товару;
  • не переходьте за посиланнями, отриманими від невідомих осіб;
  • уникайте передачі особистих даних, якщо ви не переконалися в безпеці дії;
  • користуйтеся послугою післяплати для більшої безпеки угоди.

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