Приватна компанія намагається через суд призупинити повернення газорозподільних мереж під контроль держави

Процес повернення газорозподільних мереж під контроль держави розпочато у листопаді 2022 року.

Джерело фото: mev.gov.ua

Приватна компанія прагне через суд заблокувати повернення газорозподільних мереж під контроль держави. Рішення Київського окружного адміністративного суду від 24 квітня 2024 року призупинило дію постанови НКРЕКП щодо припинення ліцензії на газорозподіл для приватної компанії "Черкасигаз" та розширення ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" у Черкаській області. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Це рішення вважається на користь "окремих осіб" та створює пряму загрозу безпеці та енергопостачанню мешканців області. Суддя зупинив дію рішень НКРЕКП до завершення розгляду справи по суті.

Варто зазначити, що процес повернення газорозподільних мереж під контроль держави був розпочатий у листопаді 2022 року за ініціативою міністра енергетики Германа Галущенка. Це спричинило переукладання договорів експлуатації газових мереж з приватної власності в державну. Інтеграція облгазів, раніше у приватній власності, в структуру Нафтогазу була завершена в грудні 2023 року, створивши 21 філію державної компанії "Газорозподільні мережі України".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.