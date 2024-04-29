Частная компания пытается через суд приостановить возвращение газораспределительных сетей под контроль государства

Процесс возвращения газораспределительных сетей под контроль государства начат в ноябре 2022 года.

Источник фото: mev.gov.ua

Частная компания стремится через суд заблокировать возвращение газораспределительных сетей под контроль государства. Решение Киевского окружного административного суда от 24 апреля 2024 года приостановило действие постановления НКРЭКУ о прекращении лицензии на газораспределение для частной компании «Черкассыгаз» и расширение лицензии ООО «Газораспределительные сети Украины» в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Это решение считается в пользу «отдельных лиц» и создает прямую угрозу безопасности и энергоснабжению жителей области. Судья остановил действие решений НКРЭКУ до завершения рассмотрения дела по существу.

Стоит отметить, что процесс возвращения газораспределительных сетей под контроль государства был начат в ноябре 2022 года по инициативе министра энергетики Германа Галущенко. Это повлекло перезаключение договоров эксплуатации газовых сетей из частной собственности в государственную. Интеграция облгазов, ранее в частной собственности, в структуру Нафтогаза была завершена в декабре 2023 года, создав 21 филиал государственной компании «Газораспределительные сети Украины».

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