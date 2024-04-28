В июне с проведением Глобального саммита может начаться путь к справедливому миру – Зеленский

Зеленский убежден, что мировое большинство должно и может принудить россию к миру.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на начало «пути к справедливому миру» в июне этого года, связывая свои ожидания с проведением Глобального саммита мира в Швейцарии. Это мнение он высказал в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, Украина совместно с партнерами работает над тем, чтобы саммит стал действительно глобальным и объединил участников со всех континентов. Зеленский подчеркнул, что все страны, которые согласились принять участие, признают Устав ООН и базовые международные конвенции как обязательные для каждого государства, включая и россию.

«Мировое большинство должно принудить россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", - подчеркнул он.

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