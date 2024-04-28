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Некоторые регионы Украины живут по графикам отключений света

21:34, 28 апреля 2024
В Харьковской области и Кривом Роге продолжаются отключения электроэнергии.
Некоторые регионы Украины живут по графикам отключений света
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Минэнерго сообщает о продлении графиков отключений электроэнергии в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи. Эту информацию в воскресенье, 28 апреля, передавала пресс-служба в Минэнерго.

В других регионах за прошедшие сутки потребителей не ограничивали. Потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, и аварийная помощь не привлекалась.

Однако, из-за обстрелов без газоснабжения оказались более 260 абонентов в Харьковской и Николаевской областях. В Черниговской области в результате обстрела отключались от электроснабжения 600 абонентов в 6 населенных пунктах, а на Николаевщине из-за ракетного обстрела были повреждены газопроводы, оставив без газа 163 абонентов.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах, которые были атакованы войсками рф во время последних массированных атак. Сейчас все абоненты запитаны.

Прогнозируется импорт электроэнергии на текущие сутки в размере 6300 МВт*ч.

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