Деякі регіони України живуть за графіками відключень світла

У Харківській області та Кривому Розі тривають відключення електроенергії.

Міненерго повідомляє про продовження графіків відключень електроенергії у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі. Цю інформацію у неділю, 28 квітня, передавала пресслужба в Міненерго.

В інших регіонах минулої доби споживачів не обмежували. Потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, і аварійна допомога не залучалася.

Проте, через обстріли без газопостачання опинилися понад 260 абонентів у Харківській та Миколаївській областях. У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключались від електропостачання 600 абонентів у 6 населених пунктах, а на Миколаївщині через ракетний обстріл було пошкоджено газопроводи, залишивши без газу 163 абонентів.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які були атаковані військами рф під час останніх масованих атак. Наразі усіх абонентів заживлено.

Прогнозується імпорт електроенергії на поточну добу у розмірі 6300 МВт*год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.