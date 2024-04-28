Війна в Україні триватиме до завершення виборів у США, – Жозеп Боррель

Боррель заявив, що він не очікує скорого завершення війни в Україні.

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На Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні триватиме до завершення виборів у Сполучених Штатах Америки. Цю інформацію повідомляє breakingthenews.net.

За словами дипломата, він не прогнозує швидкого завершення конфлікту в Україні, оскільки володимир путін може відкласти будь-яке рішення «принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені».

«Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну», - підкреслив Боррель.

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