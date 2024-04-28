Война в Украине продлится до завершения выборов в США, – Жозеп Боррель

Боррель заявил, что он не ожидает скорого завершения войны в Украине.

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На Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что война в Украине продлится до завершения выборов в Соединенных Штатах Америки. Эту информацию сообщает breakingthenews.net.

По словам дипломата, он не прогнозирует быстрого завершения конфликта в Украине, поскольку владимир путин может отложить любое решение «по крайней мере до президентских выборов в Соединенных Штатах этой осенью».

«Тем временем нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы не смогут сопротивляться и пока Путин не решит остановить эту войну", - подчеркнул Боррель.

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