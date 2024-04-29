На Полтавщине построят 200 новых квартир для переселенцев

В Полтавской области начинается строительство жилья для переселенцев.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило об увеличении объема жилья для переселенцев на Полтавщине. По информации Полтавской областной государственной администрации, совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) в регионе воплощается проект под названием «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц и других лиц, пострадавших от войны».

Согласно сообщению, представители МОМ выбрали для осмотра 18 объектов в разных громадах Полтавской области. После оценки будут отобраны несколько участков для проведения реконструкции помещений или строительства жилья «с нуля». Эти дома будут находиться в коммунальной собственности громад и будут предоставляться как социальное и доступное жилье.

На данный момент проводится анализ градостроительной документации, изучение развития социальной инфраструктуры и возможностей трудоустройства жителей, которые будут занимать эти квартиры. Всего МОМ планирует создать в области около 200 квартир.

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