Практика судов
  1. В Украине

На Полтавщине построят 200 новых квартир для переселенцев

07:00, 29 апреля 2024
В Полтавской области начинается строительство жилья для переселенцев.
На Полтавщине построят 200 новых квартир для переселенцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило об увеличении объема жилья для переселенцев на Полтавщине. По информации Полтавской областной государственной администрации, совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) в регионе воплощается проект под названием «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц и других лиц, пострадавших от войны».

Согласно сообщению, представители МОМ выбрали для осмотра 18 объектов в разных громадах Полтавской области. После оценки будут отобраны несколько участков для проведения реконструкции помещений или строительства жилья «с нуля». Эти дома будут находиться в коммунальной собственности громад и будут предоставляться как социальное и доступное жилье.

На данный момент проводится анализ градостроительной документации, изучение развития социальной инфраструктуры и возможностей трудоустройства жителей, которые будут занимать эти квартиры. Всего МОМ планирует создать в области около 200 квартир.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участник судебного процесса попытался угостить судью за свой счет, но судья сообщил об этом в ВСП

Настойчивый правонарушитель приехал даже к судье домой.

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации должен пройти беспристрастно и независимо – Офис Президента

В Офисе Президента следят за конкурсом на должность главы Государственной судебной администрации.

Как и за что судили украинских военных в 2023 году: статистика Верховного Суда

За уголовные правонарушения в 2023 году осуждено 5 339 военнослужащих, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

Верховная Рада одобрила расширение полномочий БЭБ относительно наказания за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности

Парламент одобрил за основу законопроект, которым расширяются полномочия Бюро экономической безопасности по составлению протоколов за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, проведения личного осмотра и осмотра вещей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду