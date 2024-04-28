Вооруженная, финансовая и политическая поддержка: Украина и США готовятся подписать соглашение по безопасности

Зеленский объявил о намерении подписать соглашение по безопасности с США на 10 лет.

Источник фото: ArmyInform

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал намерение Украины и Соединенных Штатов подписать двустороннее соглашение по безопасности, которое будет включать вооруженную, финансовую и политическую поддержку на этот и последующие 10 лет.

«Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение наиболее сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил благодарность своей команде и американской стороне за продолженную поддержку и подготовку соглашения. По словам президента, соглашение должно быть «действительно образцовой, чтобы соответствовать силе американского лидерства».

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