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Збройна, фінансова, та політична підтримка: Україна та США готуються підписати безпекову угоду

20:04, 28 квітня 2024
Зеленський оголосив про намір підписати безпекову угоду зі США на 10 років.
Збройна, фінансова, та політична підтримка: Україна та США готуються підписати безпекову угоду
Джерело фото: ArmyInform
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Президент України Володимир Зеленський анонсував намір України та Сполучених Штатів підписати двосторонню безпекову угоду, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку на цей та наступні 10 років.

«Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї», - підкреслив Зеленський.

Він також висловив вдячність своїй команді та американській стороні за продовжену підтримку та підготовку угоди. За словами президента, угода повинна бути «дійсно взірцевою, щоб відповідати силі американського лідерства».

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