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Українські дрони атакували російський аеродром у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки

20:22, 28 квітня 2024
Українські дрони знищили базу у російському аеродромі «Кущевськ».
Українські дрони атакували російський аеродром у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки
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Російський аеродром "Кущевськ" у Краснодарському краї був атакований у суботу, 27 квітня, за допомогою дронів, які належать Службі безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на твіт співробітника Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афріка.

На супутникових знімках, наданих компанією Planet Labs, видно руйнування на декількох ділянках аеродрому "Кущевськ", що стали наслідком ударів українських дронів.

Аеродром служив базою для розташування десятків військових літаків, радіолокаційних станцій та засобів РЕБ російської армії. Атака була здійснена спільно СБУ та Збройними силами України.

Зазначається, що цей акт агресії був спрямований на ослаблення воєнної потужності російських збройних сил у регіоні.

Джерело відео: Тwitter / Brady Africk

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