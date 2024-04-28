Студента з України засудили до 46 діб арешту в москві за проукраїнські пости

Одесита вчетверте затримали в москві за проукраїнські пости та непокору поліції.

Джерело фото: Telegram / SOTAvision

Студенту з України Сергію Гульку було призначено 46 діб адміністративного арешту в Москві за проукраїнські повідомлення в соціальних мережах та непокору поліції. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на матеріали справи.

За інформацією поліції, Гулько, громадянин України і студент Московського державного університету, вже тричі визнавали винним у поширенні проукраїнських постів у соцмережах та один раз - у відмові пред'явити паспорт поліції. Він отримав 12 діб арешту за пост на сторінці у «ВКонтакті» з гаслом на підтримку України, а також по 12 діб за нібито «екстремістські» гасла у Instagram.

Загалом, йому призначено провести 46 діб під вартою. Хлопець не визнав вину за жодним із епізодів.

Інше джерело, також повідомило, що Гульку наказали залишити росію протягом чотирьох днів. Студент з Одеси, який мешкає у студентському гуртожитку МДУ, заяви на отримання російського громадянства не подавав. Він збирав кошти на допомогу Збройних сил України, але, за ствердженням пропагандистів, його затримали через це.

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