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Студента из Украины приговорили к 46 суткам ареста в москве за проукраинские посты

20:40, 28 апреля 2024
Одессита в четвертый раз задержали в москве за проукраинские посты и неповиновение полиции.
Студента из Украины приговорили к 46 суткам ареста в москве за проукраинские посты
Источник фото: Telegram / SOTAvision
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Студенту из Украины Сергею Гулько было назначено 46 суток административного ареста в москве за проукраинские сообщения в социальных сетях и неповиновение полиции. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на материалы дела.

По информации полиции, Гулько, гражданин Украины и студент Московского государственного университета, уже трижды признавали виновным в распространении проукраинских постов в соцсетях и один раз - в отказе предъявить паспорт полиции. Он получил 12 суток ареста за пост на странице во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины, а также по 12 суток за якобы «экстремистские» лозунги в Instagram.

В общем, ему назначено провести 46 суток под стражей. Парень не признал вину ни по одному из эпизодов.

Другой источник, также сообщил, что Гульку приказали покинуть россию в течение четырех дней. Студент из Одессы, который живет в студенческом общежитии МГУ, заявления на получение российского гражданства не подавал. Он собирал средства на помощь Вооруженным силам Украины, но, по утверждению пропагандистов, его задержали из-за этого.

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