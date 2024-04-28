Украинские дроны атаковали российский аэродром в Краснодарском крае: появились спутниковые снимки

Украинские дроны уничтожили базу в российском аэродроме «Кущевск».

Российский аэродром «Кущевск» в Краснодарском крае был атакован в субботу, 27 апреля, с помощью дронов, которые принадлежат Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на твит сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.

На спутниковых снимках, предоставленных компанией Planet Labs, видны разрушения на нескольких участках аэродрома «Кущевск», ставшие следствием ударов украинских дронов.

Аэродром служил базой для расположения десятков военных самолетов, радиолокационных станций и средств РЭБ российской армии. Атака была осуществлена совместно СБУ и Вооруженными силами Украины.

Отмечается, что этот акт агрессии был направлен на ослабление военной мощи российских вооруженных сил в регионе.

Источник видео: Тwitter / Brady Africk

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