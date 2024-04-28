Практика судов
  1. В мире

Украинские дроны атаковали российский аэродром в Краснодарском крае: появились спутниковые снимки

20:22, 28 апреля 2024
Украинские дроны уничтожили базу в российском аэродроме «Кущевск».
Украинские дроны атаковали российский аэродром в Краснодарском крае: появились спутниковые снимки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российский аэродром «Кущевск» в Краснодарском крае был атакован в субботу, 27 апреля, с помощью дронов, которые принадлежат Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на твит сотрудника Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.

На спутниковых снимках, предоставленных компанией Planet Labs, видны разрушения на нескольких участках аэродрома «Кущевск», ставшие следствием ударов украинских дронов.

Аэродром служил базой для расположения десятков военных самолетов, радиолокационных станций и средств РЭБ российской армии. Атака была осуществлена совместно СБУ и Вооруженными силами Украины.

Отмечается, что этот акт агрессии был направлен на ослабление военной мощи российских вооруженных сил в регионе.

Источник видео: Тwitter / Brady Africk

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

Верховная Рада одобрила расширение полномочий БЭБ относительно наказания за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности

Парламент одобрил за основу законопроект, которым расширяются полномочия Бюро экономической безопасности по составлению протоколов за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, проведения личного осмотра и осмотра вещей.

Судья пожаловалась на сотрудников СБУ, которые подстрекали обвиняемую к даче взятки судье

Неприятный инцидент зафиксирован в Ивано-Франковской области.

Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

Кропивницкий апелляционный суд обвинил прокуратуру в давлении на суд: что известно

Прокуратуру не устраивают отказы суда в удовлетворении ходатайств и апелляционных жалоб прокуратуры, такие отказы прокуроры воспринимают как личные оскорбления – суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Донець
    Володимир Донець
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду