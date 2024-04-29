На Полтавщині побудують 200 нових квартир для переселенців

У Полтавщині розпочинається будівництво житла для переселенців.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про збільшення обсягу житла для переселенців на Полтавщині. За інформацією Полтавської обласної державної адміністрації, спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) в регіоні втілюється проєкт під назвою "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які постраждали від війни".

Згідно з повідомленням, представники МОМ обрали для огляду 18 об’єктів у різних громадах Полтавської області. Після оцінки будуть відібрані кілька ділянок для проведення реконструкції приміщень або будівництва житла "з нуля". Ці будинки будуть перебувати у комунальній власності громад та надаватимуться як соціальне і доступне житло.

На даний момент проводиться аналіз містобудівної документації, вивчення розвитку соціальної інфраструктури та можливостей працевлаштування мешканців, які займатимуть ці квартири. Всього МОМ планує створити в області близько 200 квартир.

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