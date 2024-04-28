Практика судів
  1. В Україні

У червні з проведенням Глобального саміту може початися шлях до справедливого миру — Зеленський

21:16, 28 квітня 2024
Зеленський переконаний, що світова більшість повинна і може примусити росію до миру.
У червні з проведенням Глобального саміту може початися шлях до справедливого миру — Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на початок «шляху до справедливого миру» в червні цього року, пов'язуючи свої очікування з проведенням Глобального саміту миру у Швейцарії. Цю думку він висловив у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, Україна спільно з партнерами працює над тим, щоб саміт став справді глобальним і об'єднав учасників з усіх континентів. Зеленський підкреслив, що всі країни, які погодилися взяти участь, визнають Статут ООН та базові міжнародні конвенції як обов'язкові для кожної держави, включаючи і росію.

«Світова більшість повинна примусити росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру», - підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як і за що судили українських військових у 2023 році: статистика Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2023 році засуджено 5 339 військовослужбовців, що значно більше ніж у попередні роки.

Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Верховна Рада схвалила розширення повноважень БЕБ щодо покарання за порушення порядку провадження господарської діяльності

Парламент схвалив за основу законопроект, яким розширюються повноваження Бюро економічної безпеки стосовно складання протоколів за порушення порядку провадження господарської діяльності, проведення особистого огляду та огляду речей.

Суддя поскаржилася на співробітників СБУ, які підбурювали обвинувачену до давання хабара судді

Неприємний інцидент зафіксовано у Івано-Франківській області.

Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Донець
    Володимир Донець
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду