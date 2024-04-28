У червні з проведенням Глобального саміту може початися шлях до справедливого миру — Зеленський

Зеленський переконаний, що світова більшість повинна і може примусити росію до миру.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на початок «шляху до справедливого миру» в червні цього року, пов'язуючи свої очікування з проведенням Глобального саміту миру у Швейцарії. Цю думку він висловив у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, Україна спільно з партнерами працює над тим, щоб саміт став справді глобальним і об'єднав учасників з усіх континентів. Зеленський підкреслив, що всі країни, які погодилися взяти участь, визнають Статут ООН та базові міжнародні конвенції як обов'язкові для кожної держави, включаючи і росію.

«Світова більшість повинна примусити росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру», - підкреслив він.

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