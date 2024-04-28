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У Німеччині вбили двох українських військових, які перебували там на лікуванні, – МЗС України

21:52, 28 квітня 2024
Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі.
У Німеччині вбили двох українських військових, які перебували там на лікуванні, – МЗС України
Джерело фото: ArmyInform
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Двоє українців, вбитих у місті Мурнау-ам-Штафельзее, що в Німеччини були військовослужбовцями та перебували на медичній реабілітації. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

Як ми писали раніше 27 квітня у місцевому торговельному центрі внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України – чоловіків 1987 та 2001 років народження. Поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні злочину 57-річного громадянина російської федерації. Зараз триває слідство.

Як зазначили в МЗС, попередні дані свідчать, що загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули з'ясовують деталі щодо їхнього військового шляху та встановлюють зв'язок із рідними померлих.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені забезпечувати постійний контакт з правоохоронними органами Німеччини і вживати заходів для того, щоб винуватець був покараний згідно з усією суворістю закону.

Міністр також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

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