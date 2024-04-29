ДСНС попереджає про фейки в Telegram щодо евакуації на Полтавщині

У Telegram шириться дезінформація про нібито евакуацію в Кременчуцькому районі Полтавщини через можливі ракетні обстріли.

Джерело фото: ДСНС

У месенджері Telegram розповсюджується фейкова інформація, яка нібито походить від Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) щодо запланованої «евакуації» з декількох населених пунктів у Кременчуцькому районі Полтавщини через можливість ракетних обстрілів.

Проте, ДСНС України стверджує, що такі повідомлення є чистими маніпуляціями, спрямованими на створення напружених настроїв.

Офіційний орган закликає громадян не вірити сумнівним джерелам інформації та не розповсюджувати цей шкідливий фейк, який може призвести до паніки серед населення.

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