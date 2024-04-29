Посвідчували документи від імені приватного нотаріуса, що в цей час був за кордоном: у Києві повідомлено про підозру трьом його помічникам

Нотаріус надав помічникам вказівки проводити нотаріальні дії від його імені з використанням його бланків, печатки, цифрового підпису без нього.

Повідомлено про підозру трьом помічникам приватного нотаріуса, які освідчували документи від його імені, що в цей час був за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито нотаріуса та трьох його помічників, які з його дозволу за допомогою цифрового підпису нотаріуса заходили до нотаріальних реєстрів Міністерства юстиції України та замість нього посвідчували документи», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу з вересня 2022 року по січень 2024 року систематично виїжджав з України в напрямку Польщі та перебував за кордоном по декілька місяців.

В той же час нотаріус не бажав зупиняти свою діяльність, тож надав помічникам вказівки проводити нотаріальні дії від його імені з використанням його бланків, печатки, цифрового підпису без нього.

Загалом за період відсутності нотаріуса в Україні від його імені видано понад 2000 довіреностей, посвідчено чисельну кількість договорів, заповітів тощо.

Наразі трьом помічникам повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого втручанням в роботу державних реєстрів, вчинених повторно та підробленні офіційних документів, які посвідчуються нотаріусом (ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Місцезнаходження нотаріуса встановлюється.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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