Глава МЗС Британії орендував розкішний літак вартістю 42 мільйони фунтів стерлінгів для туру в Центральну Азію

Девід Кемерон орендував літак Embraer Lineage 1000 для 5-денного туру до Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану та Монголії.

Джерело фото: The Guardian

Главу Міністерства закордонних справ Британії Девіда Кемерона розкритики після того, як він взяв у оренду розкішний літак на під час недавньої робочої поїздки до Центральної Азії, вартість якого становить близько 42 мільйони фунтів стерлінгів.

За даними видання The Guardian, Кемерон використовував літак Embraer Lineage 1000 для п'ятиденного туру до Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану та Монголії.

Фірма Union Aviation, яка експлуатує цей літак, зазначила на своєму вебсайті, що на борту працює сомельє, що допомагає пасажирам з вибором вин, та пропонує меню для найвимогливіших пасажирів. Крім того, на літаку є власний обідній стіл та окрема зона відпочинку з подовженими диванами та плазмовим телевізором.

Критику на адресу Кемерона висловила тіньова генеральна прокурорка від лейбористів Емілі Торнберрі у своєму Twitter. Вона зазначила, що витрати сотень тисяч фунтів стерлінгів на оренду такого розкішного літака за рахунок платників податків є несправедливими.

Варто відзначити, що перед поїздкою уряд Британії повідомив, що міністр закордонних справ використає візит для підтримки британського бізнесу та оголосить про нове фінансування у регіоні на суму 50 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки суверенітету та незалежності держав.

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