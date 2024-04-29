Винищувачі F-16 ховатимуть у підземних сховищах, — Повітряні сили

Повітряні сили пояснили, як Україна буде захищати F-16 на аеродромах.

Україна розробляє комплекс заходів для забезпечення захисту винищувачів F-16, коли вони прибудуть до аеродромів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

За його словами, є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати завдання та захищати повітряний простір країни.

"Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", – пояснив Євлаш.

Він наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що F-16 прибудуть в Україну вже цього року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.