F-16 прибудуть в Україну вже цього року, — глава Пентагону Ллойд Остін

Винищувачі F-16 почнуть прибувати разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.

Перші винищувачі F-16 почнуть прибувати в Україні вже цього року разом із навченими пілотами та персоналом, що буде обслуговувати літаки. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн".

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", – заявив Остін.

За його словами, за останні два роки члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

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