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F-16 прибудут в Украину уже в этом году, - глава Пентагона Ллойд Остин

19:10, 26 апреля 2024
Истребители F-16 начнут прибывать вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.
F-16 прибудут в Украину уже в этом году, - глава Пентагона Ллойд Остин
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Первые истребители F-16 начнут прибывать в Украину уже в этом году вместе с обученными пилотами и персоналом, который будет обслуживать самолеты. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания в формате "Рамштайн".

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, умудренными членами этой Контактной группы", - заявил Остин.

По его словам, за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.

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