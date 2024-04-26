F-16 прибудут в Украину уже в этом году, - глава Пентагона Ллойд Остин

Истребители F-16 начнут прибывать вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.

Первые истребители F-16 начнут прибывать в Украину уже в этом году вместе с обученными пилотами и персоналом, который будет обслуживать самолеты. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания в формате "Рамштайн".

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, умудренными членами этой Контактной группы", - заявил Остин.

По его словам, за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.