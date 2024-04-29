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Польща може закрити небо над західною Україною, але потрібна політична воля, – Повітряні сили

12:14, 29 квітня 2024
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, технічно ця можливість існує, оскільки Польща володіє системами Patriot, але для цього потрібна політична воля.
Польща може закрити небо над західною Україною, але потрібна політична воля, – Повітряні сили
Джерело фото: mil.in.ua
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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що Польща технічно має можливість закрити небо над західними регіонами України за допомогою систем протиповітряної оборони великого радіуса дії, таких як Patriot. Проте для такого кроку необхідна політична воля.

За словами Євлаша, обговорювалася можливість використання Польщею своїх систем ППО для закриття неба над західними областями України. Це дозволило б українським військам використовувати станції та пускові установки, розташовані на заході країни, на інших напрямках.

«Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити», - підкреслив він.

За його словами, таке рішення полегшило б життя Повітряним силам України, дозволяючи використовувати дефіцитні установки для захисту від тактичної авіації, керованих та крилатих ракет.

«Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді», – додав Євлаш.

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