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У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» відновився рух вантажівок, — ДПСУ

11:37, 29 квітня 2024
Польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску.
У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» відновився рух вантажівок, — ДПСУ
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У понеділок, 29 квітня, в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

За інформацією, польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту, додали в ДПСУ.

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