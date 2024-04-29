У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» відновився рух вантажівок, — ДПСУ

Польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску.

У понеділок, 29 квітня, в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

За інформацією, польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту, додали в ДПСУ.

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