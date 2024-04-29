OpenAI столкнулась с жалобой в ЕС из-за неспособности ChatGPT исправлять дезинформацию о людях

Жалобщик обнаружил, что чат-бот выдал ему неверную дату рождения.

Источник фото: Associated Press

OpenAI столкнулась с очередной жалобой на нарушение конфиденциальности в Европейском Союзе. Дело касается неспособности чат-бота ChatGPT исправлять дезинформацию, которую он генерирует о людях. Об этом пишет «mezha».

Соответствующую жалобу в австрийский орган по защите данных подала некоммерческая организация noyb от имени индивидуального заявителя. Жалобщик обнаружил, что чат-бот выдал ему неверную дату рождения.

По данным организации, компания отказала жалобщику в исправлении этих данных, ссылаясь на невозможность подобных изменений. Вместо этого она предложила отфильтровать или заблокировать данные по определенным запросам.

В политике конфиденциальности OpenAI отмечено, что пользователи, заметившие, что чат-бот сгенерировал о них «фактически неточную информацию», могут подать «запрос на исправление».

Однако в нем есть предоторежение: «Учитывая техническую сложность работы наших моделей, мы не сможем исправить неточность в каждом случае».

В таком случае OpenAI предлагает пользователям попросить полностью удалить их личную информацию из результатов работы ChatGPT, заполнив соответствующую веб-форму.

Общий регламент защиты данных (GDPR) регулирует, как можно обрабатывать персональные данные региональных пользователей.

Штрафы за невыполнение требований GDPR могут достигать 4% мирового годового оборота компании. В случае OpenAI важно то, что регуляторы могут потребовать от гиганта изменить способ обработки информации.

Согласно GDPR, граждане ЕС обладают рядом прав, связанных с информацией о них, включая право на исправление ошибочных данных. Организация noyb утверждает, что OpenAI не придерживается этого обязательства относительно результатов работы своего чат-бота.

Кроме того, организация акцентирует, что OpenAI не может сказать, откуда берутся данные, которые чат-бот генерирует о людях и какие данные о людях он хранит.

В СМИ отмечают, что это тоже важно, поскольку GDPR дает право гражданам запрашивать такую информацию, подавая соответствующий запрос на доступ. По словам жалобщика, OpenAI не предоставил адекватного ответа на этот счет и не раскрыл информацию об обрабатываемых данных, их источниках и получателях.

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