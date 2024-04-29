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На Львовщине депутат сельсовета присвоил участок, где собирались строить дорогу

22:37, 29 апреля 2024
Речь идет об участке, где планировали создать транспортную развязку, которая должна была соединять Львов с соседним селом.
На Львовщине депутат сельсовета присвоил участок, где собирались строить дорогу
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Депутат одного из сельсоветов Львовской области присвоил земельный участок, где планировали обустроить транспорт развязку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследование установило, что депутат, будучи в должности главы земельной комиссии сельсовета, организовал незаконное выделение земельных участков в пользу третьих лиц.

Речь идет о землях, выделенных под строительство дороги общегородского значения. Проект строительства предполагает наличие транспортной развязки, которая должна была соединять город Львов с соседним селом. Такие земли не могут предоставляться в частную собственность.

В схему он привлек еще трех служащих того же сельсовета, а также директора частной землеустроительной организации и госрегистратора одной из территориальных общин Львовского района.

Организатор подыскал лиц среди своих родственников, которые имели право на бесплатное приобретение земель в пределах общины. После этого без их ведома он обратился в сельсовет с поддельными заявлениями о предоставлении разрешения на отвод им земли.

Сообщники из сельсовета согласовали эти разрешения и вместе с организатором обеспечили положительное голосование комиссии сельсовета по отводу этих участков в собственность.

Затем директор частного предприятия разработал проекты землеустройства без фактического присутствия заказчиков, а государственный регистратор зарегистрировал незаконно оформленные земли для ведения сельского хозяйства.

Таким образом из коммунальной собственности выбыло три земельных участка общей стоимостью 2,7 млн грн.

По ходатайству прокурора на вышеуказанные участки наложен арест. В суд обвинительный акт в отношении шести участников организованной группы.

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