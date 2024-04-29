На актрису Шэрон Стоун из-за ДТП подали в суд и требуют $35 тысяч компенсации

Истица требует от актрисы возмещения убытков за имущество и телесные повреждения в результате ДТП.

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Американскую актрису и модель Шэрон Стоун обвиняют в том, что она, как утверждается, спровоцировала ДТП в 2023 году, в результате чего пострадала другая женщина. Об этом сообщает PEOPLE.

Истица Аманда Годепски выдвинула претензии против Стоун из-за повреждения имущества и телесных повреждений. Она утверждает, что убытки превысили сумму в $35 тысяч и требует возмещения в этой сумме.

По словам Годепски, Шэрон Стоун «небрежно управляла автомобилем, делала опасный поворот и выехала на полосу движения истицы, что привело к столкновению». Этот инцидент, по документам, произошел 30 июня 2023 года на автомагистрали США Route 101 в Лос-Анджелесе.

Истица также отметила, что в результате аварии она потеряла возможность зарабатывать, понесла потери из-за повреждения автомобиля и оплаты медицинских расходов, а также она утверждает, что испытала эмоциональный стресс и другой вред. Эти действия актрисы, по ее словам, нарушили три правила дорожного движения Калифорнии, в том числе превышение скорости и опасный поворот.

Сейчас судебный процесс по этому делу продолжается.

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