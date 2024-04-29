На акторку Шерон Стоун через ДТП подали до суду та вимагають $35 тисяч компенсації

Позивачка вимагає від акторки відшкодування збитків за майно та тілесні ушкодження внаслідок ДТП.

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Американську акторку і модель Шерон Стоун звинувачують у тому, що вона, як стверджується, спричинила ДТП у 2023 році, внаслідок чого постраждала інша жінка. Про це повідомляє PEOPLE.

Позивачка Аманда Годепскі висунула претензії проти Стоун через пошкодження майна та тілесні ушкодження. Вона твердить, що збитки перевищили суму у $35 тисяч і вимагає відшкодування в цій сумі.

За словами Годепскі, Шерон Стоун «недбало керувала автомобілем, робила небезпечний поворот та виїхала на смугу руху позивачки, що призвело до зіткнення». Цей інцидент, за документами, стався 30 червня 2023 року на автомагістралі США Route 101 в Лос-Анджелесі.

Позивачка також зазначила, що внаслідок аварії вона втратила можливість заробляти, понесла втрати через пошкодження автомобіля та оплату медичних витрат, а також вона стверджує, що зазнала емоційного стресу та іншої шкоди. Ці дії акторки, за її словами, порушили три правила дорожнього руху Каліфорнії, у тому числі перевищення швидкості та небезпечний поворот.

Наразі судовий процес щодо цієї справи продовжується.

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