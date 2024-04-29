Чи може працівник на період простою виїхати в інше місто чи за кордон: роз’яснення

У Держпраці зазначають, що рішення щодо свого місця знаходження, на період оголошення простою, працівник приймає самостійно.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може працівник на період простою виїхати в інше місто чи за кордон.

Регулювання трудових відносин під час простою визначено статтями 34, 113 Кодексу законів про працю України. При цьому у законодавстві не зазначено, де має перебувати працівник в період оголошення простою.

Місце перебування працівника під час простою визначається безпосередньо роботодавцем, шляхом видання наказу.

У разі прийняття рішення роботодавцем щодо оголошення простою, без обов’язку перебувати на робочому місці, працівник може обирати вільно своє місце знаходження на території України або за кордоном. Тобто, рішення щодо свого місця знаходження, на період оголошення простою, працівник приймає самостійно.

Тим паче, що в період воєнного стану, підприємства, особливо ті, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або на території де ведуться бойові дії, стикаються із тривалими простоями.

Головне, коли роботодавець оголосить закінчення простою, щоб працівники могли оперативно повернутися додому і приступити до своїх трудових обов’язків.

Виїзд працівників в інше місто та/або за межі України не є причиною невиплати коштів за час встановленого простою.

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