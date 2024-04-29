Может ли работник на период простоя уехать в другой город или за границу: разъяснение

В Гоструда отмечают, что решение о своем местонахождении, на период объявления простоя, работник принимает самостоятельно.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работник на период простоя уехать в другой город или за границу.

Регулирование трудовых отношений при простое определено статьями 34, 113 Кодекса законов о труде Украины. При этом в законодательстве не указано, где должен находиться работник в период объявления простоя.

Место нахождения работника во время простоя определяется непосредственно работодателем путем издания приказа.

В случае принятия решения работодателем о объявлении простоя, без обязанности находиться на рабочем месте, работник может выбирать свободно свое местонахождение на территории Украины или за границей. То есть, решение о своем местонахождении, на период объявления простоя, работник принимает самостоятельно.

Тем более, что в период военного положения предприятия, особенно те, которые расположены на временно оккупированных территориях или на территории, где ведутся боевые действия, сталкиваются с длительными простоями.

Главное, когда работодатель объявит окончание простоя, чтобы работники могли оперативно вернуться домой и приступить к своим трудовым обязанностям.

Выезд работников в другой город и/или за пределы Украины не является причиной невыплаты средств за время установленного простоя.

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