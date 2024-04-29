В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших при попытке незаконного пересечения границы

Чаще всего такие случаи бывают при попытках перейти горы или преодолеть горную реку.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал количество погибших мужчин при попытке незаконного пересечения границы. Об этом он рассказал в интервью «Укринформу».

По его словам, от 24 февраля 2022 года около 30 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу, погибли. Чаще всего такие случаи бывают при попытках перейти горы или преодолеть горную реку.

«Они получают какие-то инструкции, переводят куда-то средства, фактически, за инструкцию... Затем нарушители удивлялись, что они заплатили средства, им обещали содействие, а добравшись до линии границы, обнаружили, что им придется переплывать горную реку и многие понимают, что они не имеют достаточно сил для этого», - подчеркнул спикер.

Он отметил, что пограничники ежедневно фиксируют попытки мужчин незаконно пересечь границу. Больше всего – за пределами КПП на молдавской и румынской границах.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, какие суммы платят уклонисты за незаконное пересечение границы.

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