У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули при спробі незаконного перетину кордону

Найчастіше такі випадки трапляються під час спроб перейти гори чи подолати гірську річку.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав кількість загиблих чоловіків при спробі незаконного перетину кордону. Про це він розповів у інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, від 24 лютого 2022 року близько 30 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, загинули. Найчастіше такі випадки трапляються під час спроб перейти гори чи подолати гірську річку.

«Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично, за інструкцію...Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку і багато хто розуміє, що вони не мають достатньо сил для цього», - наголосив речник.

Він зазначив, що прикордонники щодня фіксують спроби чоловіків незаконно перетнути кордон. Найбільше – поза межами КПП на молдовському та румунському кордонах.

Раніше у Держприкордонслужбі розповіли, які суми платять ухилянти за незаконний перетин кордону.

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