ЄС напередодні виборів запросив у Meta інформацію про алгоритми Facebook, за якими він застосовує «тіньовий бан» – Politico

Видання з посиланням на чиновників ЄС зазначає, що «російська кампанія впливу на вибори до Європарламенту, які відбудуться у червні, процвітає у Facebook, проштовхуючи прокремлівські наративи за допомогою реклами, придбаної через фейкові облікові записи».

Джерело фото: Reuters

Чиновники Європейського Союзу незабаром оголосять про початок розслідування щодо Facebook і Instagram, яке стосується можливих порушень правил модерації контенту. Про це повідомляє Politico.

Розслідування стосуватиметься низки питань, включаючи обробку Meta реклами, особливо політичної, для перевірки ймовірних порушень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Як вказує Politico, сотні мільйонів європейців підуть на виборчі дільниці 6-9 червня, щоб обрати нових представників Європейського парламенту, які визначать порядок денний блоку на наступні п’ять років. Уряди ЄС стурбовані сплеском російського втручання, яке може вплинути на думку виборців. Французький міністр навіть попередив, що країна «переповнена пропагандою».

Видання зазначає, що, на думку європейських чиновників, «російська кампанія впливу на вибори у червні процвітає у Facebook, проштовхуючи прокремлівські наративи за допомогою реклами, придбаної через фейкові облікові записи».

Перед виборами такі платформи, як Facebook, попросили переконатися, що політична реклама та дипфейки штучного інтелекту чітко позначені DSA.

Також минулого місяця ЄС попросив надати інформацію про алгоритми, дипфейки, нову модель безрекламної підписки Meta, її додаток Threads і те, як платформа обмежує видимість деяких облікових записів або публікацій, відомий як «тіньовий бан».

Речник Meta Бен Уолтерс сказав, що компанія має «налагоджений процес виявлення та пом’якшення ризиків на наших платформах».

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці з Європейською комісією та надання їм додаткових деталей цієї роботи», — сказав він.

Виконавча влада ЄС наглядає за тим, як великі онлайн-платформи дотримуються цифрових правил, які вимагають від них обмеження незаконного та шкідливого контенту, такого як дезінформація, відповідно до DSA. Компанії ризикують отримати приписи щодо призупинення деяких функцій або штрафи в розмірі до 6% своїх світових доходів.

Раніше регулятор ЄС посилив свій новий інструмент проти проблемного онлайн-контенту, уже розпочавши інші розслідування щодо TikTok, X та AliExpress.

Meta окремо судиться з Європейською комісією щодо збору, який вона повинна сплатити, щоб фінансувати виконання DSA. Meta заявила, що виплачує 11 мільйонів євро на 2024 рік.

Раніше Європейська комісія заявила, що у Європейському Союзі почали розслідування щодо виконання вимог нового закону про цифрові ринки технологічними корпораціями Apple, Google та Meta.

Автор: Наталя Мамченко

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