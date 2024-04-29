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ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет «теневой бан» – Politico

15:59, 29 апреля 2024
Издание со ссылкой на чиновников ЕС отмечает, что «российская кампания влияния на выборы в Европарламент, которые состоятся в июне, процветает в Facebook, проталкивая прокремлевские нарративы с помощью рекламы, приобретенной через фейковые учетные записи».
ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет «теневой бан» – Politico
Источник фото: Reuters
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Чиновники Европейского Союза вскоре объявят о начале расследования в отношении Facebook и Instagram, касающегося возможных нарушений правил модерации контента. Об этом сообщает Politico.

Расследование будет касаться ряда вопросов, включая обработку Meta рекламы, особенно политической, для проверки возможных нарушений Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Как указывает Politico, сотни миллионов европейцев пойдут на избирательные участки 6-9 июня, чтобы избрать новых представителей Европейского парламента, которые определят повестку дня блока на следующие пять лет. Правительства ЕС озабочены всплеском российского вмешательства, которое может повлиять на мнение избирателей. Французский министр даже предупредил, что страна «переполнена пропагандой».

Издание отмечает, что, по мнению европейских чиновников, «российская кампания влияния на выборы в июне процветает в Facebook, проталкивая прокремлевские нарративы посредством рекламы, приобретенной через фейковые аккаунты».

Перед выборами такие платформы как Facebook попросили убедиться, что политическая реклама и дипфейки искусственного интеллекта четко обозначены DSA.

Также в прошлом месяце ЕС попросил предоставить информацию об алгоритмах, дипфейках, новой модели безрекламной подписки Meta, ее приложении Threads и о том, как платформа ограничивает видимость некоторых учетных записей или публикаций, известный как «теневой бан».

Спикер Meta Бен Уолтерс сказал, что компания имеет «налаженный процесс выявления и смягчения рисков на наших платформах».

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Европейской комиссией и предоставления им дополнительных деталей этой работы», — сказал он.

Исполнительные власти ЕС наблюдают за тем, как крупные онлайн-платформы соблюдают цифровые правила, требующие от них ограничения незаконного и вредного контента, такого как дезинформация, согласно DSA. Компании рискуют получить предписания по приостановке некоторых функций или штрафы в размере до 6% своих мировых доходов.

Ранее регулятор ЕС усилил свой новый инструмент против проблемного онлайн-контента, уже начав другие расследования по TikTok, X и AliExpress.

Meta отдельно судится с Европейской комиссией по сбору, который она должна уплатить, чтобы финансировать выполнение DSA. Meta заявила, что выплачивает 11 миллионов евро на 2024 год.

Ранее Европейская комиссия заявила, что в Европейском Союзе начали расследование выполнения требований нового закона о цифровых рынках технологическими корпорациями Apple, Google и Meta.

Автор: Наталя Мамченко 

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Издание со ссылкой на чиновников ЕС отмечает, что «российская кампания влияния на выборы в Европарламент, которые состоятся в июне, процветает в Facebook, проталкивая прокремлевские нарративы с помощью рекламы, приобретенной через фейковые учетные записи».

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