Расстрел гражданских автомобилей в Гостомеле: будут судить офицера нацгвардии рф

Обвиняемый открыл огонь из стрелкового оружия по автомобилю, в результате чего водитель получил ранения.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинения в отношении заместителя командира взвода спецподразделения войск нацгвардии рф по Красноярскому краю. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как установило расследование, 25 февраля 2022 года в оккупированном в то время Гостомеле обвиняемый и его сослужащие получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.

Находясь на боевых позициях в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, он без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому автомобилю, который двигался по ул. Шевченко в направлении Буча. Водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения. Потерпевшему удалось спастись.

В общей сложности захватчики этого отряда во время пребывания на позициях в Гостомеле причастны к расстрелу 12 транспортных средств, в результате чего убиты 11 граждан, а 15 ранены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.