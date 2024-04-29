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В Виннице безработных будут привлекать к общественно полезным работам

20:38, 29 апреля 2024
Люди получат временную занятость и заработную плату, а также внесут вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества.
В Виннице безработных будут привлекать к общественно полезным работам
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Виннице безработных будут привлекать к общественно полезным работам. Таким образом, город запускает новый проект по трудоустройству. Об этом сообщает Винницкий городской совет.

«Для людей это станет возможностью получить временную занятость и заработную плату, а также внести вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества», - отметили в горсовете.

Директор департамента экономики и инвестиций горсовета Максим Мартьянов заявил, что общественно полезные работы направлены непосредственно на обеспечение жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

В частности, безработные будут привлечены к:

  • ремонтно-восстановительных работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности,
  • работ по ремонту жилых помещений, разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог,
  • организации обеспечения жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий,
  • сельскохозяйственных работ,
  • работ, связанных с поддержанием общественного порядка, благоустройство и озеленение территории города, кладбищ и зон отдыха и другие.

В настоящее время в Виннице два коммунальных предприятия готовы суммарно взять 32 работника для работ, связанных с упорядочением, благоустройством и озеленением территорий общины, а также изготовлением маскировочных сеток, заготовкой дров для отопительного сезона, сенокосеньем и упорядочением прибрежных полос и.

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