Люди получат временную занятость и заработную плату, а также внесут вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Виннице безработных будут привлекать к общественно полезным работам. Таким образом, город запускает новый проект по трудоустройству. Об этом сообщает Винницкий городской совет.

«Для людей это станет возможностью получить временную занятость и заработную плату, а также внести вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества», - отметили в горсовете.

Директор департамента экономики и инвестиций горсовета Максим Мартьянов заявил, что общественно полезные работы направлены непосредственно на обеспечение жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

В частности, безработные будут привлечены к:

ремонтно-восстановительных работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности,

работ по ремонту жилых помещений, разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог,

организации обеспечения жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий,

сельскохозяйственных работ,

работ, связанных с поддержанием общественного порядка, благоустройство и озеленение территории города, кладбищ и зон отдыха и другие.

В настоящее время в Виннице два коммунальных предприятия готовы суммарно взять 32 работника для работ, связанных с упорядочением, благоустройством и озеленением территорий общины, а также изготовлением маскировочных сеток, заготовкой дров для отопительного сезона, сенокосеньем и упорядочением прибрежных полос и.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.