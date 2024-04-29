В Виннице безработных будут привлекать к общественно полезным работам. Таким образом, город запускает новый проект по трудоустройству. Об этом сообщает Винницкий городской совет.
«Для людей это станет возможностью получить временную занятость и заработную плату, а также внести вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества», - отметили в горсовете.
Директор департамента экономики и инвестиций горсовета Максим Мартьянов заявил, что общественно полезные работы направлены непосредственно на обеспечение жизнедеятельности населения в условиях военного положения.
В частности, безработные будут привлечены к:
В настоящее время в Виннице два коммунальных предприятия готовы суммарно взять 32 работника для работ, связанных с упорядочением, благоустройством и озеленением территорий общины, а также изготовлением маскировочных сеток, заготовкой дров для отопительного сезона, сенокосеньем и упорядочением прибрежных полос и.
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