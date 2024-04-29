На Одесщине разоблачили международный канал торговли людьми, через который женщины попадали в трудовое рабство

Подозреваемая подыскивала украинок с уязвимым состоянием для работы за границей, а дальше женщины попадали в трудовое рабство.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области прекратили работу канала торговли людьми в форме трудовой эксплуатации. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В ГПСУ рассказали, что 56-летняя одесситка подыскивала женщин с уязвимым состоянием и низким социальным уровнем жизни для работы за границей, а на самом деле украинки попадали в трудовое рабство.

По прибытии в Румынию женщина ограничивала их в передвижении и склонялась к сотрудничеству. Также она заставляла своих жертв обращаться в государственные органы для оформления социальных пособий в статусе беженцев, а затем отнимала у них документы и средства.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства фигурантки дела. В домовладениях женщины обнаружили ряд румынских документов для социальных выплат потерпевшим, мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, банковские карты Румынии и денежные средства.

Сейчас фигурантку преступной схемы задержано и сообщено ей о подозрении по ст. 149 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Украины.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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