На Одещині викрили міжнародний канал торгівлі людьми, через який жінки потрапляли у трудове рабство

Підозрювана підшукувала українок з уразливим станом для роботи за кордоном, а далі жінки потрапляли до трудового рабства.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

В Одеській області припинили функціонування каналу торгівлі людьми у формі трудової експлуатації. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

У ДПСУ розповіли, що 56 – річна одеситка підшукувала жінок з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя для роботи за кордоном, а насправді українки потрапляли до трудового рабства.

По прибуттю до Румунії жінка обмежувала їх в пересуванні та схиляла до співпраці. Також вона змушувала своїх жертв звертатися до державних органів для оформлення соціальних допомог у статусі біженців, а потім відбирала у них документи та кошти.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігурантки справи. У домоволодіннях жінки виявили низку румунських документів для соціальних виплат потерпілим, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки Румунії та грошові кошти.

Наразі фігурантку злочинної схеми затримано та повідомлено їй про підозру за ст. 149 «Торгівля людьми» Кримінального кодексу України.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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