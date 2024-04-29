Зливала дані про ЗСУ, підтримувала рф та закликала «звільнити» українські міста: апеляційний суд переглянув вирок хмельничанки

Посилання захисника на те, що у матеріалах провадження є ознаки провокації злочину,не знайшли свого підтвердження в апеляційній інстанції.

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким 48-річну хмельничанку визнано винною:

у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 109 КК України);

у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110 КК України);

у поширенні матеріалів, у яких міститься публічне виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, а також глорифікація представників збройних формувань російської федерації, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України);

у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Суд визначив їй остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За вироком у січні 2022 року обвинувачена, як модераторка антиукраїнської спільноти «Триединство Славян», опублікувала в групі у Фейсбуці тексти, що містять публічні заклики до насильницького захоплення державної влади, до дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, публічне визнання правомірною збройну агресію рф проти України, возвеличення військовослужбовців рф.

Серед іншого у публікації було звернення до керівництва росії із закликом «звільнити» українські міста й захопити державну владу: «единстенное спасени для населения Украины это возвращение в состав рф. Мы должны обединить територии и вернуть прежднею териториальную справедливость. (…) россия, Беларусь и Украина - одна большая страна, Союз с Великой россией. Пора думать».

Наступні публікації схожого змісту у групі датовані 30 березня 2022 року: у розміщених текстах ішлося, що приєднання південно-східної частини країни до рф – питання часу, тому закликали «к неотложному проведению референдума о создании Новороссии» й прийняти «немедленное решения о воссоединении с россией – это насущный вопрос для всех русскоязычных жителей!»

У соцмережі «Однокласники» жінка налагодила контакт з військовослужбовцем управління фсб рф по республіці Крим. У ході спілкування прийняла від нього пропозицію збирати та передавати інформацію про об`єкти критичної інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу, місця дислокації військових частин у Хмельницькій області.

5 та 7 квітня 2022 року через листування в «Однокласниках» вона надала інформацію щодо розташування аеродромів, усіх військових частин із зазначенням географічних координат та про підприємства Хмельниччини, які працювали на оборонний комплекс України.

11 квітня 2022 року надіслала військовослужбовцю фсб рф листи з інформацією про розташування і діяльність тероборони м. Хмельницького та про об`єкти залізничної інфраструктури Хмельницької області із зазначенням географічних координат. За її інформацією 28 квітня 2022 року рф здійснила ракетний удар по залізничному об’єкту на території Полонської ТГ.

За виконану роботу обвинувачена отримувала гроші. Для прикладу, за карту залізничних вузлів їй перерахували 3000 гривень.

В апеляційній скарзі її захисник просив скасувати вирок та закрити провадження у справі за відсутністю в діях складу кримінального правопорушення. На його думку, матеріали провадження містять ознаки провокації злочину з боку працівників СБУ та грубих порушень під час досудового розслідування.

Колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що доводи адвоката – безпідставні та не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження, позаяк вина обвинуваченої підтверджена належними, допустимими, достовірними доказами. Вони у своїй сукупності доводять її винуватість в інкримінованих злочинах поза розумним сумнівом.

Зокрема, показаннями самої обвинуваченої: у суді першої інстанції вона визнала вину в частині копіювання та публікації інформації за змістом, який зазначений в обвинувальному акті. Також розповіла, що бути модератором антиукраїнської групи у Фейсбуці її запросив знайомий, з яким тривалий час спілкувалася в «Однокласниках». Її завданням було – за відповідну плату розміщувати новини про росію, Україну та «якусь війну».

На переконання апеляційного суду, суд першої інстанції обґрунтовано критично оцінив показання обвинуваченої про відсутність наміру завдати будь-кому шкоди, про її необізнаність та нерозуміння політичної ситуації в країні, фактичну воєнну обстановку та реальні масштаби агресії росії на території України, з огляду на реальну обстановку в країні (системні бомбардування, в тому числі території області, звукові сигнали про повітряну тривогу, цілодобові інформаційні повідомлення усіма ЗМІ про воєнні дії), оскільки вони неправдиві та суперечать доказам.

Посилання захисника на те, що у матеріалах провадження є ознаки провокації злочину, також не знайшли свого підтвердження в апеляційній інстанції.

«Суд першої інстанції прийшов до правильного висновку, що у випадку наявної провокації з боку правоохоронних органів поведінка суб`єкта злочину характеризується відповідною пасивністю, однак дослідженні матеріали кримінального провадження свідчать про те, що обвинувачена ще задовго до повномасштабного вторгнення активно спілкувалася з [особою], на пропозицію якої у подальшому вчиняла протиправні дії, у момент початку активних воєнних дій відверто підтримувала збройну агресію рф та після проведеного у неї обшуку продовжувала контактувати з представниками фсб росії, вимагаючи оплату за проведену роботу. Вказане не свідчить про те, що [вона] діяла під впливом «агентів», також не встановлено обставин, які б перешкоджали [їй] відмовитися або припинити протиправні дії», – йдеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/14616/22 можна ознайомитися в ЄДРСР.

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