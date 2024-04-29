Люди отримають тимчасову зайнятість та заробітну плату, а також зроблять внесок у відбудову країни та зміцнення економічної стійкості громади.

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У Вінниці безробітних залучатимуть до суспільно корисних робіт. Таким чином місто запускає новий проект щодо працевлаштування. Про це повідомляє Вінницька міська рада.

«Для людей це стане нагодою отримати тимчасову зайнятість та заробітну плату, а також зробити внесок у відбудову країни та зміцнення економічної стійкості громади», - зазначили в міськраді.

Директор департаменту економіки і інвестицій міськради Максим Мартьянов заявив, що суспільно корисні роботи спрямовані безпосередньо на забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.

Зокрема, безробітні будуть залучені до:

ремонтно-відновлювальних робіт, які виконують на об’єктах забезпечення життєдіяльності,

робіт з ремонту житлових приміщень, розбір завалів, розчищення залізничних колій і автомобільних доріг,

організації забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій,

сільськогосподарських робіт,

робіт, пов’язані з підтриманням громадського порядку, благоустрій та озеленення території міста, кладовищ та зон відпочинку та інші.

Наразі у Вінниці два комунальні підприємства готові сумарно взяти 32 працівників для робіт, пов’язаних з упорядкуванням, благоустроєм та озелененням територій громади, а також виготовленням маскувальних сіток, заготівлею дров для опалювального сезону, сінокосінням та упорядкуванням прибережних смуг та водойм тощо.

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