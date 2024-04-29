Розстріл цивільних авто у Гостомелі: судитимуть офіцера нацгвардії рф

Київська обласна прокуратура скерувала до суду звинуваченя стосовно заступника командира взводу спецпідрозділу військ нацгвардії рф по Красноярському краю. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Як встановило розслідування, 25 лютого 2022 року в окупованому на той час Гостомелі обвинувачений та його співслужбовці отримали наказ від свого командира на вбивство цивільного населення.
Перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, який рухався по вул. Шевченка в напрямку м. Буча. Водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення. Потерпілому вдалось врятуватися.
Загалом загарбники цього загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 – поранено.
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