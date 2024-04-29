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На Львівщині депутат сільради привласнив ділянку, де збиралися будувати дорогу

22:37, 29 квітня 2024
Йдеться про ділянку, де планували створити транспортну розв’язку, яка мала з’єднувати Львів із сусіднім селом.
На Львівщині депутат сільради привласнив ділянку, де збиралися будувати дорогу
Фото: Львівська обласна прокуратура
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Депутат однієї із сільрад Львівсбкої області привласнив земельну ділянку, де планували облаштувати транспорту розв’язку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідування встановило, що депутат, перебуваючи на посаді голови земельної комісії сільради, організував незаконне виділення земельних ділянок на користь третіх осіб. 

Йдеться про землі, які виділені під будівництво дороги загальноміського значення. Проект будівництва передбачає наявність транспортної розв’язки, яка мала з’єднувати місто Львів із сусіднім селом. Такі землі не можуть надаватись у приватну власність.

До схеми він залучив ще трьох службовців тієї ж сільради, а також директора приватної землевпорядної організації та держреєстратора однієї із територіальних громад Львівського району.

Організатор підшукав осіб серед своїх родичів, які мали право на безкоштовне набуття земель в межах громади. Після цього без їх відома він звернувся до сільради з підробленими заявами щодо надання дозволу на відведення їм землі.

Спільники з сільради погодили ці дозволи та разом з організатором забезпечили позитивне голосування комісії сільради щодо відведення цих ділянок у власність.

Після цього директор приватного підприємства розробив проекти землеустрою без фактичної присутності замовників, а державний реєстратор зареєстрував незаконно оформлені землі для ведення сільського господарства.

Таким чином із комунальної власності вибуло три земельні ділянки загальною вартістю 2,7 млн грн.

За клопотанням прокурора на вищевказані ділянки накладено арешт. До суду обвинувальний акт стосовно шести учасників організованої групи. 

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