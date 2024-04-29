Денис Малюська: Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – прибрала застереження щодо обмеження низки прав

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив зміст оновленого повідомлення про відступ від норм Конвенції про захист прав людини.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна подала оновлене повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи про відступ від норм Конвенції про захист прав людини за статтею 15 у зв’язку з введенням воєнного стану.

Таке інформування здійснювалося і раніше, у тому числі, до повномасштабного вторгнення, зокрема, у 2015, 2016 роках. Стаття 15 Конвенції передбачає, що під час війни чи іншої надзвичайної ситуації, що загрожує життю нації, будь-яка держава-учасниця Конвенції може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом.

Новим повідомленням Україна проінформувала, що стосовно певного набору прав обмеження зберігаються, щодо інших – скасовується.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив зміст повідомлення щодо відступу.

«Сьогодні день почався з новин телеграм каналів: «ми призупинили захист права на власність та вільні вибори»!!

Почав обдзвонювати колег, що ж ми там примудрилися на третій рік війни призупинити та ще й без мого відома?

Доповідаю: нічого!

Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році - це частина наших міжнародних зобовʼязань (подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року).

Це не ноу-хау - так чинять усі країни, які ведуть війну (крім рф звісно, у них з правами людини завжди погано)

А у квітні 2024 ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і ЗМЕНШИЛИ його.

(періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень - теж наші міжнародні зобовʼязання).

Ще раз: Україна у квітні НЕ призупинила захист, а якраз навпаки - переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав.

Коротше кажучи, «не виграв, а програв; не в покер, а в спортлото; не $100000, а 3 рубля; і не Рабинович, а Абрамович» - підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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