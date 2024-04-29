Станислав Кравченко о вопросе кадрового наполнения судов: Процедуры отбора должны быть, прежде всего, качественными

Председатель Верховного Суда подчекнул, что за прошлый год было уволено более 300 судей и ни одного не назначено.

Как отметил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время круглого стола «Правосудие будущего: отбор и назначение судей», наряду с ранее существовавшими системными проблемами, от начала полномасштабной войны рф против нашего государства перед судебной системой Украины возникли новые вызовы: территориальную подсудность некоторых судов было изменено в связи с временной оккупацией ряда населенных пунктов, возникли трудности с логистикой и проведением судебных заседаний, на рассмотрение судов начали поступать новые категории дел, связанных с войной. Все эти сложности разные, однако задача судов одна – обеспечить надлежащее осуществление правосудия в сложившихся условиях.

Глава ВС напомнил, что в 2023 году на рассмотрение судов поступило почти 4,5 млн дел и материалов. Несмотря на все трудности, судебная система справилась с этой нагрузкой, в частности, благодаря введению ряда законодательных изменений.

«Однако кроме качественного законодательства для надлежащего функционирования судебной системе необходим человеческий ресурс. За прошлый год было уволено более 300 судей и ни одного не назначено. Важно понимать, что на определенном пределе система просто не сможет выполнять свои задачи», – отметил Станислав Кравченко.

В то же время Глава ВС проинформировал, что по состоянию на 22 апреля 2024 года Высший совет правосудия внес 102 представления Президенту Украины о назначении судей, а также акцентировал внимание на важности скорейшего решения вопроса относительно создания новой сети судов, которая будет отвечать административно-территориальному устройству государства.

«Безусловно, хотелось бы, чтобы процесс кадрового наполнения судов был быстрее, но, с другой стороны, мы четко понимаем, что процедуры отбора должны быть, прежде всего, качественными», – подытожил Председатель ВС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Офисе Президента заявили, что проблема кадрового обеспечения судов нуждается в новых подходах.

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